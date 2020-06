Videosorveglianza di alta qualità con Urmet Prime, Pro ed Eco

Urmet porta sul mercato le nuove telecamere IP, serie Prime, Pro ed Eco; soluzioni all’avanguardia per installazioni residenziali ed esercizi commerciali.

La serie IP Prime rappresenta la gamma di alto livello nell’offerta di videosorveglianza dell’azienda, con telecamere ad alta definizione, con risoluzione fino a 4K.

L’elevata qualità delle riprese e l’elaborazione delle immagini sono caratteristiche essenziali per progetti che richiedono un forte livello di sicurezza e requisiti di controllo professionali, quali: centri commerciali, supermercati, scuole, cinema, case di riposo, stabilimenti industriali, banche. La tecnologia avanzata che supporta queste telecamere consente funzioni così evolute da renderle idonee ad un’ampia varietà di applicazioni.

– Riconoscimento facciale (identificazione di un volto inquadrato): funzione ideale per aree aperte al pubblico come manifestazioni sportive, carceri o accessi a strutture sensibili. Grazie al Face recognition è possibile vietare l’ingresso ad individui già controllati ed inseriti in una lista di soggetti indesiderati o far scattare un allarme in seguito al riconoscimento di un volto segnalato in una black list.

– Conteggio persone a fini statistici: quante persone entrano ed escono in una determinata area.

– Smart video analysis: generazione di informazioni utili per segnalare attività o presenze insolite nella scena ripresa, come per esempio oggetti abbandonati o rimossi, soggetti intrusi, veicoli fermi, in movimento o assenti. Line crossing: al superamento di una linea e in base alla direzione definita la telecamera si attiva e invia un alert tramite notifica push e e-mail, aprendo un contatto di allarme.

– Ampia versatilità di utilizzo anche per la linea IP Pro, che si compone di unità di ripresa con risoluzione di 5Mpx con le stesse funzionalità smart offerte dalla linea Prime, ma per impianti in cui è sufficiente una risoluzione massima di 5 megapixel. Le telecamere IP Pro inoltre dispongono di tecnologia starlight che consente riprese nitide e chiare anche in condizioni di scarsa luminosità.

La gamma di telecamere IP Urmet si completa infine con la serie Eco, che comprende dispositivi che garantiscono riprese con risoluzione 5M per impianti che non necessitano di analisi video intelligente ma funzioni più contenute. Per esempio, in ambito residenziale o per il piccolo medio retail.

Urmet ha inoltre progettato UVS (Urmet Video Stream), un’unica piattaforma di gestione – nelle versioni software e mobile app – compatibile con tutte le linee di videosorveglianza del brand (sia di tipo IPCam, sia con DVR/NVR/HVR). Il valore del software di centralizzazione video UVS è la sua scalabilità, grazie alla quale sistemi analogici e IP, eventualmente installati in sedi diverse, possono essere gestiti da un unico sistema e anche da remoto, tramite l’app iUVSplus, disponibile gratuitamente per iOs e Android.

UVS è costituito da un modulo Client mediante il quale il sistema di videosorveglianza può essere monitorato sia in visualizzazione diretta – gestendo fino a 128 flussi video su un’unica griglia multischermo – sia attraverso mappe grafiche interattive. La funzione Playback, infine, consente di visualizzare da remoto on-demand le immagini registrate.

Il servizio di assistenza tecnica capillare grazie ai centri specializzati dislocati su tutto il territorio nazionale è un ulteriore valore aggiunto dell’offerta Urmet e affianca l’utente in tutte le fasi, dal pre al post-vendita. L’azienda garantisce inoltre, agli installatori, la formazione professionale per fornire un servizio completo.